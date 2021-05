Nauru claimt wereldrecord: iedereen (deels) ingeënt tegen het coronavirus

Procureur: dader schietpar­tij­en Atlanta handelde uit racisti­sche overwegin­gen

5:39 De dader van de schietpartijen in Aziatische massagesalons in Atlanta, koos zijn slachtoffers in functie van hun etnische achtergrond. Dat heeft een Amerikaanse procureur dinsdag gezegd. Ze is van plan de doodstraf te vragen tegen de man. Robert Aaron Long, een blanke 22-jarige man, werd door twee verschillende grand juries formeel in verdenking gesteld van onder meer moord, binnenlands terrorisme en een aanval met een dodelijk wapen.