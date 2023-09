Natuurorganisaties nemen het op voor de wolf in open brief aan Ursula von der Leyen: “Wolven vormen geen gevaar voor vee en mensen in Europa”

“De communicatie die Von der Leyen uitstuurde, is niet alleen misleidend over risico’s die wolven zouden vormen voor mensen, ze negeert ook het eigen beleid om samenleven met wolven mogelijk te maken”, staat in de open brief te lezen.

Het persbericht van Von der Leyen insinueert dat wolven een toenemend gevaar vormen voor de veiligheid van mensen in Europa, maar volgens de natuurorganisaties heeft objectief wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat wolven in Europa geen gevaar vormen voor mensen. “Ook de praktijksituatie in Vlaanderen toont dat aan: in ons dichtbevolkte land waar de wolvenroedel dagelijks door dichtbebouwde kernen of zelfs door tuinen wandelt, is nog geen enkel incident geweest”, klinkt het bij Natuurpunt, dat zich aansloot bij de open brief.

Volgens de natuurorganisatie zijn er voldoende manieren om samenleven met wolven mogelijk te maken. “Er zijn fondsen beschikbaar om schade door de wolf te vergoeden én voor maatregelen (zoals wolfwerende omheiningen of kuddebewakingshonden) die schade vermijden. Ook de praktijk in Vlaanderen toont dat die maatregelen werken en dat conflictarm samenleven mogelijk is.”

De natuurorganisaties benadrukken dat de wolf in Europa beschermen niet alleen belangrijk is om ecologische redenen. “Het is ook een weerspiegeling van onze inspanningen voor natuurbehoud en van onze waarden van samenleven en tolerantie”, klinkt het. “Wolven vormen een integraal deel van het natuurlijk erfgoed van Europa en spelen een essentiële rol in het behoud van biodiversiteit en evenwichten in het ecosysteem. De terugkeer van de wolf is een aanzienlijk succes van de inspanningen voor natuurherstel. Dat mag niet in gevaar gebracht worden.”

Tot slot roepen de organisaties de Europese Commissie op om een gezond en verantwoord beleid te voeren inzake wildbeheer en natuurbescherming, gebaseerd op wetenschap in de plaats van opinies en de economische belangen van enkelingen.

