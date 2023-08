Natuurbranden Hawaï: Hoofd van Bureau voor Rampenbestrijding van Maui neemt ontslag

UPDATE LIVE OEKRAÏNE. Amerikaan­se autoritei­ten denken dat Oekraïens offensief gaat falen - VS akkoord met sturen F-16's van Nederland naar Oekraïne

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zal Oekraïne het belangrijkste doel van het huidige tegenoffensief niet halen, schrijft The Washington Post. De Verenigde Staten hebben goedgekeurd dat F-16-straaljagers vanuit Nederland en Denemarken naar Oekraïne worden gestuurd zodra de opleiding van Oekraïense piloten is voltooid. Rusland heeft een Zweedse fabriek in het westen van Oekraïne gebombardeerd. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.