Natuurbrand op Tenerife in 24 uur verspreid over 1.800 hectare: “De vooruitzichten zijn niet positief”

“De brand is uit de hand gelopen, de vooruitzichten zijn niet positief”, zei de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, op een persconferentie in Santa Cruz. “Ons doel voor vanavond is ervoor te zorgen dat het vuur niet verder oprukt. Het was een zeer zware dag. We zullen operaties uitvoeren om de eigendommen van de bewoners te beschermen”, voegde hij eraan toe.