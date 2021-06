Naturisten verdwalen na ontmoeting met hert... en krijgen boete voor negeren lockdown

Boot met Belgische toeristen veroor­zaakt dodelijk ongeval op Comomeer in Italië

26 juni Een boot met elf Belgische toeristen aan boord - allemaal twintigers - heeft vrijdag een dodelijk ongeval veroorzaakt op het Comomeer in Italië. Dat melden Italiaanse media. Ze waren aan het waterskiën toen ze over een andere boot heen voeren. Een Italiaanse jongeman van 22 jaar kwam daarbij om het leven. Twee andere inzittenden van de aangevaren boot raakten gewond. Er is een onderzoek geopend.