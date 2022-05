Nationalistische partij Sinn Fein plant referendum over verenigd Ierland vanaf 2032

Britse regering dient “in de komende weken” wetgeving in om Noord-Iers protocol aan te passen, EU en Ierland reageren afwijzend

De Britse regering dient “in de komende weken” wetgeving in waarmee ze eenzijdig de afspraken uit het Noord-Ierse protocol aanpast. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss aangekondigd in het parlement in Londen. Ze hoopt daarmee de politieke crisis in Noord-Ierland op te kunnen lossen. De Europese Commissie reageerde meteen afwijzend.

17 mei