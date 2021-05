Nationalisten winnen fors bij lokale verkiezingen: Schotse onafhankelijkheid ligt weer op tafel

Conferen­tie over toekomst Europa officieel gestart

9 mei Met een ceremonie in het Europese Parlement in Straatsburg is vandaag de conferentie over de toekomst van Europa officieel op gang getrapt. De conferentie, waarin ook burgers de komende twaalf maanden via allerhande fora de kans krijgen om hun ideeën over de Europese Unie en de grote toekomstige uitdagingen te delen, zou de aanloop kunnen vormen naar omvangrijke hervormingen.