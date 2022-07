Nationalisering energiebedrijf EDF kost Franse staat 9,7 miljard euro

Het bod van de staat, dat in september officieel zou worden ingediend, is 53 procent hoger dan de koers van 7,84 euro op 5 juli, daags voor Frans premier Elisabeth Borne de nationalisering aankondigde. Afgelopen woensdag werd de handel van het aandeel van EDF geschorst in afwachting van meer details, toen het op 10,22 euro noteerde. Houders van converteerbare obligaties krijgen 15,64 euro per stuk aangeboden.

Schulden

EDF is ook actief in België via dochterbedrijf Luminus. Dinsdag werd op de beurs in Parijs de handel in aandelen van EDF weer hervat. De koers schoot bijna 15 procent de hoogte in tot 11,75 euro, net onder de biedprijs van de Franse staat.