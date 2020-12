Nationale veiligheidsadviseur VS breekt reis af om grote cyberaanval op Amerikaanse overheid

De Amerikaanse ministeries van Handel, Financiën, Binnenlandse Veiligheid, Defensie en Buitenlandse Zaken zijn volgens Amerikaanse media getroffen, evenals de Nationale Gezondheidsinstituten (NIH). De verwachting is dat nog meer organisaties zijn gehackt.

De grote cyberaanval op de computernetwerken van de Amerikaanse overheid is ontdekt toen cyberveiligheidsbedrijf FireEye een aanval op het eigen netwerk onderzocht. Daarbij vond FireEye een probleem met de software van leverancier SolarWinds, waarvan de Amerikaanse overheid ook klant is.

"We hebben naar 50.000 regels broncode gekeken, en toen hebben we kunnen vaststellen dat er een achterdeur zat bij Solar Winds", aldus Charles Carmakal, bestuurder bij FireEye's incidentenbestrijdingstak. Daarop stelde FireEye de autoriteiten en SolarWinds op de hoogte, aldus Carmakal.

Zwak wachtwoord

Hackers, die vermoedelijk deel uitmaken van een Russische elitegroep die bekendstaat onder namen als APT29 en Cozy Bear, maakten misbruik van een zwakke plek in de beveiliging om malware (een kwaadwillend programma) te installeren, die vervolgens terechtkwam in de systemen van klanten van SolarWinds toen die hun software actualiseerden.

Cyberveiligheidsonderzoeker Vinoth Kumar zei tegen persbureau Reuters dat hij SolarWinds in 2019 had gewaarschuwd dat iedereen een server (computer) van het bedrijf kon binnenkomen met het password “solarwinds123”. Het is onduidelijk of hackers daar gebruik van hebben gemaakt.

Volgens ingewijden zijn meer dan 25 entiteiten getroffen door de aanval, maar SolarWinds stelt dat mogelijk 18.000 entiteiten de kwaadaardige software gedownload kunnen hebben. Volgens Carmakal wisten de hackers binnen te dringen bij “doelwitten van hoge waarde, zowel overheden als commerciële entiteiten”.

Fatale vergissing

De hackers die inbraken bij FireEye stalen informatie over software die het bedrijf gebruikt om kwetsbaarheden op te sporen in de netwerken van klanten. Hoewel het cyberveiligheidsbedrijf in verlegenheid is gebracht door de aanval, stelt Carmakal dat die mogelijk een fatale vergissing zal blijken voor de hackers. Volgens hem had de grootschalige computerinbraak anders langer onopgemerkt kunnen blijven.

“Een geluk bij een ongeluk is dat we zoveel hebben geleerd over de manier waarop deze vijand werkt en dit hebben gedeeld met wetshandhavers, inlichtingendiensten en veiligheidspartners”, aldus Carmakal. Volgens hem is er geen bewijs dat de bij FireEye gestolen hacksoftware is gebruikt in de aanval op de Amerikaanse overheid. “Er zullen helaas meer slachtoffers zijn die naar buiten moeten treden in de komende weken en maanden", zei hij.

Wereldwijde operatie

Drie bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek naar de grootschalige cyberaanval zeggen tegen Reuters dat de Russische overheid de hoofdverdachte is. Over het hackerscollectief Cozy Bear bestaat al langer het vermoeden dat die onder de Russische veiligheidsdiensten FSB of SVR staat. Andere ingewijde bronnen stellen echter dat het te vroeg is om iets zinnigs over te zeggen over welke vreemde mogendheid achter de aanval zit.

Het onderzoek door FireEye wees uit dat de aanval waarvan de onderneming slachtoffer werd, onderdeel was van een wereldwijde operatie door zeer geraffineerde hackers. Die was ook gericht op overheden en bedrijven in Europa, Azië en het Midden-Oosten, meldde het bedrijf zondag in een blog.

