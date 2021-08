Nationaal team stormjagers vliegt door oog orkaan Ida

Deze indrukwekkende beelden werden gemaakt in het oog van orkaan Ida in de Golf van Mexico. Het nationaal team stormjagers durfde het aan om door de orkaan van categorie 1 te vliegen. Tot nu toe eiste Ida al één dode. In het Amerikaanse New Orleans werden rukwinden gemeten tot 107 km/u.