Nationaal park en honderdduizenden hectare landbouwgrond in de as gelegd door natuurbranden in Argentinië: “We kunnen het niet aan”

In het noorden van Argentinië is de afgelopen tijd al meer dan zeshonderdduizend hectare aan land verwoest door verschillende natuurbranden. Het vuur grijpt om zich heen in de aan Paraguay grenzende provincie Corrientes en raast ook door het grote Iberá Nationaal Park, waar beschermde dieren en planten leven. Daarnaast zijn al honderdduizenden hectares aan landbouwgrond in de as gelegd. De Nationale Brandweerdienst meldde op vrijdag minstens twintig actieve brandhaarden in de regio.

De brandweer bestrijdt samen met de politie en vrijwilligers de branden die al meer dan zes procent van het grondgebied van de noordoostelijke provincie Corrientes hebben aangetast. Het gebied heeft al sinds eind vorig jaar te maken met droogte en hoge temperaturen: het is in Argentinië op dit moment zomer.

De brandweer is echter niet voldoende uitgerust om de vele branden te kunnen blussen. “Meer dan 600.000 hectare is al verbrand, onze teams kunnen het niet aan", zegt brandweercommandant Daniel Bertorello van de provinciale vrijwillige brandweer in een telefonisch interview met persbureau Reuters. “We hebben watervliegtuigen en helikopters, maar we kunnen het gewoon niet aan.”

Volledig scherm Boeren en vrijwilligers helpen mee het vuur te bestrijden. © REUTERS

Nationaal park in de vuurlinie, dieren op de vlucht

Ook het Ibera National Park, een van 's werelds grootste zoetwatermoerassen, wordt door het vuur geteisterd. Zeldzame en bedreigde diersoorten die in het park leven, zoals moerasherten, alligators en meer dan 380 vogelsoorten, worden door het vuur bedreigd. Op beelden is te zien hoe de dieren het vuur proberen te ontvluchten of in de de vlammen zijn gestorven. “De dieren hebben geen water. We laten water voor de apen in de bomen achter en ook voor de alligators zo'n twee- tot drieduizend liter per dag, wanneer we het niet nodig hebben om het vuur te blussen. Het estuarium is droog”, zegt Andrea Boloqui, voorzitter van het lokale toerisme-agentschap.

Volledig scherm Een alligator in een verbrand veld in Corrientes. © AP

Volgens schattingen wordt zo'n 20.000 hectare per dag door het vuur verteerd, wat betekent dat er inmiddels al bijna 700.000 hectare in de as zou zijn gelegd. “De rook heeft het de afgelopen week erg moeilijk gemaakt voor observaties en metingen via satellietbeelden", zegt Nicolas Carlino van de landelijke agrarische coöperatie Coninagro, die afgelopen dinsdag stelde dat velden met yerba mate (een Argentijnse kruidenthee, red.) ter waarde van zeker 3,71 miljoen euro verloren zijn gegaan, net als een kleine veertig miljoen euro aan rijstgewassen. Ook zijn volgens de organisatie zeker zeventigduizend stuks vee omgekomen in het vuur.

Volledig scherm Een man rijdt over een verbrand veld in Corrientes, Argentinië. © REUTERES

Klimaatverandering en menselijke activiteit

Volgens Enrique Viale, voorzitter van de Argentijnse vereniging van milieurechtadvocaten, zijn de enorme verliezen door de branden een “triest voorbeeld van hoe klimaatverandering en menselijke activiteit het milieu beschadigen en economische verliezen veroorzaken.” De oorzaak van de ramp moet volgens hem worden gezocht in “de verschrikkelijke combinatie van een grote droogte, wereldwijde klimaatverandering, samen met slechte lokale ontwikkelingsmodellen gebaseerd op uitheemse bossoorten, rijstvelden en veeteelt in moerasgebied’, zei hij.

Provinciegouverneur Gustavo Valdés smeekte afgelopen vrijdag de provinciale en nationale overheden om “buitengewone hulp om uit deze hel te komen.”

Volledig scherm Alligators en andere dieren delen een waterpoeltje naast een afgebrand veld naast het bedreigde Iberá Nationaal Park. © AP

Volledig scherm Alligators in een waterpoeltje naast een afgebrand veld naast het bedreigde Iberá Nationaal Park. © AP

