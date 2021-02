Nathalie (40) is doodziek, maar haar laatste levensfase zit vol coronaregels: “Dit is óók lijden”

Melania Trump spendeert haar dagen nu in de spa. En ze wordt verteerd door verbitte­ring en spijt

13 februari De voormalige Amerikaanse first lady Melania Trump lijkt niet wakker te liggen van het tweede impeachmentproces tegen haar echtgenoot, dat momenteel in volle gang is. Volgens bronnen van nieuwszender CNN brengt ze het grootste deel van haar dagen door in de spa van de Mar-a-Lago Club in Florida, waar het vroegere first couple sinds 20 januari verblijft. Er ze zou ook last hebben van verbittering en spijt. Tegenover haar man. En de nieuwe first lady.