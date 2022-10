Natacha de Crombrugghe kwam bij ongeval om het leven volgens Peruaanse politie

Hoogge­rechts­hof geeft Trump nul op rekest voor verzoek inzake strijd om top se­cret-documenten

In de strijd om de geheime documenten die in beslag genomen werden bij een huiszoeking in Donald Trumps landgoed Mar-a-Lago, heeft de voormalige Amerikaanse president een juridische nederlaag geleden. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwees donderdag een dringend verzoek van de ex-president naar de prullenmand. Zijn advocaten vroegen het Hooggerechtshof vorige week om een zogenaamde 'special master' toegang te geven tot de geheime documenten.

13 oktober