Nasleep dubbele moord South Carolina wordt nóg vreemder: vader vroeg huurmoordenaar om hem van kant te maken, de 10 miljoen van de levensverzekering ging zo toch naar zoon

Meer dan drie maanden na de geruchtmakende dubbele moord op een moeder en zoon van een prominente advocatenfamilie in South Carolina is het verhaal nóg vreemder geworden. Een tiental dagen geleden kreeg vader Alexander ‘Alex’ Murdaugh (54) een kogel in het hoofd toen een onbekende automobilist hem bij een autopanne onder vuur nam. Nu blijkt dat Murdaugh de huurmoordenaar zelf had aangezocht met de opdracht hem om het leven te brengen. Zijn overlevende zoon zou zo tien miljoen dollar levensverzekeringsgeld uitgekeerd krijgen.

Murdaugh liep bij de schietpartij op zaterdag 4 september geen levensbedreigende verwondingen op. Later raakte bekend dat hij de dag ervoor was opgestapt bij het door zijn overgrootvader gestichte advocatenkantoor. Officieel wegens zijn verslaving aan opioïden, officieus wegens het verduisteren van een omvangrijk geldbedrag.

LEES OOK:

Murdaughs advocaat Richard Harpootlian verklaarde vandaag op het tv-programma TODAY dat zijn cliënt al twintig jaar kampt met een verslaving aan de zware pijnstillers en andere niet nader genoemde drugs. Dit verergerde nog in nasleep van de nog steeds onopgeloste dubbele moord op echtgenote Maggie (52) en jongste zoon Paul (22). De depressieve vijftiger had volgens zijn advocaat het plan opgevat om uit het leven te stappen. Zijn overgebleven zoon Buster zou op die manier een verzilvering van de levensverzekering mislopen. De verzekeringsmaatschappij zou bij suïcide niet uitbetalen, althans daar was Murdaugh zelf van overtuigd. Om Buster toch in aanmerking te laten komen voor deze tien miljoen dollar, moest een ander scenario worden uitgedokterd.

Curtis Edward Smith (61) kon hem helpen. Deze zestiger zit sinds dinsdag in hechtenis. Het gaat volgens Associated Press om een oud-cliënt. Toen Smith acht jaar geleden terecht moest staan wegens overdreven snelheid, was Murdaugh zijn advocaat.

Volledig scherm Curtis Edward Smith (61) zit sinds dinsdag in de cel. © AP

De herstellende Murdaugh zou aan speurders hebben verklaard dat hij Smith een vuurwapen gaf en met hem overlegde wat moest gebeuren na een geveinsde autopech: de trekker overhalen. Die zaterdag was de advocaat op weg in Hampton County (South Carolina). Hij was volgens eigen zeggen gestopt langs een landelijke weg om een lekke band te vervangen toen hij door de bestuurder van een lichte vrachtwagen onder vuur werd genomen. Die automobilist bleek Smith.

Volledig scherm De politie deed op 4 september onderzoek bij het plaats delict waar Alex Murdaugh werd beschoten. © Screenshot YouTube WCNC

Volledig scherm Alex Murdaugh was vierde generatie bij het advocatenkantoor PMPED. © Google Street View Of deze bekentenissen heeft afgelegd, is nog niet duidelijk. Feit is dat de zestiger een waslijst aan aanklachten tegen zich kreeg te horen waaronder hulp bij zelfdoding, het gebruik van een vuurwapen, verzekeringsfraude en samenzwering om verzekeringsfraude te plegen.

Harpootlian meldt dat Murdaugh goed meewerkt met het onderzoek. “Hij geloofde dat zelfdoding de enige optie was. Hij realiseert zich vandaag dat dit niet zo is.” Ook onderstreepte Harpootlian tegenover verschillende media nogmaals dat Alex Murdaugh niets te maken heeft met de dubbele moord van 7 juni. Tot nu is Murdaugh nog niet aangeklaagd, al is dat volgens zijn advocaat nog maar een kwestie van tijd. Terugkeren naar zijn advocatenkantoor kan niet meer en pleiten in de staat South Carolina evenmin, want de balie heeft hem tijdelijk geschorst.

Onnodig te zeggen dat de dubbele moord en de nasleep ervan de Amerikaanse pers al maanden in de ban houdt. Productiemaatschappijen staan te springen voor docureeksen en een verfilming. Wordt vervolgd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Op dit landgoed van de Murdaughs zijn op zeven juni de lichamen van moeder Maggie en zoon Paul aangetroffen. De lugubere vondst werd gedaan door vader Alex. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.