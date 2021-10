NASA stelt vlucht naar ISS uit

Oud-gouverneur New York Andrew Cuomo aange­klaagd voor zedenmis­drijf

De voormalige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, is donderdag (lokale tijd) aangeklaagd voor een zedenmisdrijf, aldus een woordvoerder van de rechtbank van Albany, de hoofdstad van de staat New York. Het is de eerste aanklacht die is ingediend sinds Cuomo zich eerder dit jaar gedwongen zag af ​​te treden na een reeks beschuldigingen van seksuele intimidatie.

