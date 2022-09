NASA probeert vanavond opnieuw Artemis-1 te lanceren: eerste etappe van bemande terugkeer naar de maan

SLS staat voor Space Launch System, de draagraket is 98 meter hoog. Bovenaan steekt de Orion-capsule die mensen weer naar de natuurlijke satelliet van de Aarde moet brengen. De draagraket moet de onbemande capsule, waarvan de servicemodule door het Europese Airbus is gebouwd, een snelheid van 36.000 km per uur geven. De bovenste trap moet de Orion op een traject naar de Maan zetten en de capsule weegt dan ongeveer 26 ton, wat één procent is van het gewicht van het hele gevaarte bij lift-off.

Nepastronauten

Ongeveer twee uur na de start moet de capsule zich losmaken van de bovenste trap. De trip duurt duurt ongeveer vijf dagen, de Orion zal zich na een scheervlucht op 100 km hoogte in een baan manoeuvreren op een gemiddelde hoogte van 70.000 km. De capsule vervoert drie nepastronauten die de deskundigen informatie moeten opleveren over in het bijzonder een nieuw ruimtepak.

Indien de start zaterdag doorgaat moet de capsule op 11 oktober aan meer dan 40.000 km per uur de atmosfeer weer in duiken en door een valschermsysteem geholpen ten westen van het Californische San Diego in de Stille Oceaan ploffen. De snelheid bij de duik in de atmosfeer is trouwens ongeveer dertig procent hoger dan bij een ruimtetuig dat van het Internationaal Ruimtestation terugkeert.

Diverse crew

De NASA schat in dat er 1 op 125 kans is dat de Orion bij Artemis-1 verloren gaat. Dat is een hoger risico dan wat aanvaarbaar is indien het een bemande vlucht zou zijn.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de mens in 2024 weer voet op de Maan zal zetten, maar door allerhande vertragingen wordt dan ten vroegste 2025. Onder de vier inzittenden van de Orion zal er ook een vrouw en een persoon van kleur zijn, een primeur voor bemande Maanreizen.

Lek

Net als maandag is het aftellen incidentrijk. In het bijzonder was er een lek in de leiding die vloeibare brandstof naar de vier motoren van de eerste trap brengt. Het tanken werd stopgezet om aan troubleshooting te doen. Toen de ingenieurs dachten een oplossing te hebben, hernam het tanken. Maandag was er onder meer een probleem met de koeling van een van de vier motoren die nog uit het shuttle-tijdperk stammen.

Het lek was er echter nog, en de tankbeurt werd opnieuw gestopt. De weergoden zijn Artemis wel gunstig gezind want de kans op goed weer steeg van zestig naar tachtig procent. Indien de krachtigste draagraket ter wereld zaterdag niet kan vertrekken is er maandag of dinsdag een nieuwe mogelijkheid.

De draagraket moet bij wijze van test de onbemande Orion-capsule naar de Maan slingeren, als eerste etappe van een terugkeer van de mens naar zijn natuurlijke satelliet.

