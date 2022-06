NASA ontdekt menselijk afval op Mars

Na de zoveelste overval op kunstbeurs in Maastricht: hoe goed worden juwelen en kunstwer­ken met miljoenen­waar­de beveiligd?

Gisteren werd de internationale kunstbeurs Tefaf in Maastricht overvallen. Het is voorlopig onbekend of de daders werkelijk buit hebben gemaakt, maar naar verluidt is er een ketting ter waarde van 27 miljoen euro verdwenen. Het is overigens niet de eerste keer dat de gerenommeerde kunstbeurs (met succes) wordt overvallen. Hoe is het eigenlijk gesteld met de beveiliging, op een beurs waar juwelen met een miljoenwaarde worden uitgestald?

13:24