Napolitanen mogen wasgoed buiten blijven hangen

Baboesjka Z, de Oekraïense oma die het vreemde gezicht werd van de Russische propaganda

“Ze moeten mij niet verheerlijken. Ik ben maar een boerin. Ik begrijp niet waarom ik een beroemdheid ben geworden.” Aan het woord is ‘baboesjka Z’, door het Kremlin ingehaald als het opvallende gezicht van de Russische propaganda. Vreemd, want de vrouw is Oekraïense. Ze heet Anna Ivanovna, ontdekte de BBC, die haar vond in Velyka Danylivka, een dorp bij Charkiv.

