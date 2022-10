Nancy Pelosi "getraumatiseerd" door gewelddadige aanval op haar man door complotdenker

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is "getraumatiseerd" door de gewelddadige aanval op haar echtgenoot in hun huis in Californië. Dat zegt ze in een eerste reactie op het voorval.

"Onze kinderen, onze kleinkinderen en ik hebben een gebroken hart en zijn getraumatiseerd door de aanval die het leven van onze 'Pop' (papa) in gevaar bracht", aldus Pelosi in een brief op Twitter. "We zijn dankbaar voor de snelle respons van de ordediensten en hulpdiensten en voor de vitale medische zorg die hij krijgt."

Pelosi bedankt iedereen voor de gebeden en de steunbetuigingen en voegt toe dat de toestand van haar echtgenoot blijft verbeteren.

De 82-jarige Paul Pelosi werd in de nacht van donderdag op vrijdag aangevallen met een hamer in zijn woning in San Francisco. Hij werd ondertussen met succes geopereerd voor een schedelbreuk en verwondingen aan zijn arm en handen. Artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen.

Volgens de media had de aanvaller "Waar is Nancy?" geroepen en Pelosi's woordvoerder bevestigde dat de man wel degelijk naar haar op zoek was en Paul met de dood had bedreigd. Nancy Pelosi was op het moment van de aanval in Washington D.C.

Volledig scherm Verdachte David Depape. © AP

De politie liet al weten dat de dader, de 42-jarige David Depape, aangeklaagd zal worden voor onder meer poging tot doodslag, geweld met een dodelijk wapen en inbraak.

De media berichtten dat op het internet profielen werden gevonden waaruit bleek dat de dader geïnteresseerd was in complottheorieën over onder meer het coronavirus en het feit dat Donald Trump de echte winnaar was van de verkiezingen.