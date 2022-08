Nancy Pelosi geland in Taiwanese hoofdstad Taipei: Chinees leger plant militaire oefeningen bij het eiland

De voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is geland op de luchthaven van Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Daarmee maakt ze tijdens haar reis door Azië een tussenstop die niet wordt gewaardeerd door China. Pelosi brengt deze week samen met een delegatie Congresleden een bezoek aan de Amerikaanse bondgenoten in de Indo-Pacifische regio. De regering van dat land ziet Taiwan namelijk als een afvallige provincie.

De vraag of Pelosi zou landen in Taiwan trok zoveel bezoek naar websites waar je vliegtuigen in de gaten kan houden, zoals Flightradar24 en Flightaware, dat die problemen ondervonden. Het vliegtuig SPAR19 vertrok vanmorgen op de luchthaven van Kuala Lumpur met een onbekende bestemming.

Pelosi zal woensdagochtend lokale tijd de Taiwanese president Tsai Ing-wen ontmoeten op haar kantoor. Tsai liet alvast weten te hopen dat bezoek de samenwerking tussen Taiwan en de VS zal verdiepen en ook vrede en stabiliteit in de regio zal in stand houden.

In een persmededeling noemt Pelosi het bezoek van de delegatie aan Taiwan “een eerbetoon aan de niet-aflatende Amerikaanse inzet voor de ondersteuning van de levendige democratie van Taiwan.” Ook benadrukt ze dat het bezoek niet in strijd is met het beleid van de VS. “De solidariteit van Amerika met de 23 miljoen inwoners van Taiwan is vandaag belangrijker dan ooit, nu de wereld voor de keuze staat tussen autocratie en democratie”, valt er nog te lezen in de mededeling. In een opiniestuk in de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’ bekritiseert ze ook het beleid in Hong Kong, Tibet en de “genocide op de Oeigoeren en andere minderheden”.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageert dat het bezoek van Pelosi een grote impact heeft op de relaties tussen het land en de Verenigde Staten. Het Chinese defensieministerie laat dan weer weten militaire operaties op te starten. Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt de “volledige controle” te hebben op militaire activiteiten in de buurt van het eiland.

Maandag schreven Taiwanese en Amerikaanse media al dat Pelosi vandaag wel degelijk Taiwan zou bezoeken. Dat is zeer tegen de zin van de Chinese regering, dat vindt dat het eiland deel uitmaakt van China. Pelosi staat bekend als een criticus van China.

Gevechtsvliegtuigen

China heeft herhaaldelijk laten weten dat de Verenigde Staten “niet met vuur moeten spelen” en “zullen boeten” als het bezoek daadwerkelijk door zou gaan.

Volledig scherm Het vliegtuig van Nancy Pelosi tijdens de landing op de luchthaven van Taipei. © AFP

China waarschuwde de VS meermaals voor de gevolgen van zo’n demarche. Peking beschouwt het democratisch bestuurde Taiwan als een opstandige Chinese provincie. Kort voor Pelosi omstreeks 22.45 uur lokale tijd in Taipei landde toonde de Chinese staatstelevisie beelden van Chinese gevechtsvliegtuigen in de Straat van Taiwan, de zeestraat tussen het eiland en het Chinese vasteland. Taiwan ontkent berichten dat Chinese gevechtsvliegtuigen de Straat hebben overgestoken.

Op sociale media doen ook beelden de ronde van tanks op de stranden van Fujian, de Chinese provincie die het dichtste bij Taiwan ligt.

Tweede in lijn

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is een hooggeplaatste functionaris in de Verenigde Staten. Ze is na de vicepresident tweede in lijn om de president op te volgen, mocht er met de eerste twee iets gebeuren, waardoor ze hun functie niet meer kunnen uitoefenen.

Hoe lang de 82-jarige Democrate op Taiwan blijft en wat ze er precies gaat doen, is niet bekendgemaakt.

