Nadat hij Poetin “geniaal” noemde, veroordeelt Trump Russische aanval op Oekraïne: “Maar dit zou niet gebeurd zijn als ik president was”

"We bidden voor de trotse mensen van Oekraïne. God zegen hen allemaal", aldus Trump op de bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven.



Het voormalig staatshoofd kon eerder deze week nog op heel wat kritiek van een aantal Republikeinse partijgenoten en president Joe Biden rekenen, nadat hij de militaire acties van president Vladimir Poetin in Oekraïne "geniaal" en "behoorlijk slim" noemde.

“Biden is zwak”

In zijn toespraak zondagnacht sprak Trump steun uit aan de Oekraïense bevolking en stak hij de loftrompet over de “dappere” president Volodimir Zelenski, die weigert hoofdstad Kiev te verlaten. De Amerikaan haalde ook uit naar zijn opvolger Joe Biden. Volgens Trump is de huidige president “zwak” en heeft Poetin daar gebruik van gemaakt door Oekraïne aan te vallen.

“Zoals iedereen begrijpt, zou deze afschuwelijke ramp niet hebben plaatsgevonden als onze verkiezingen niet waren gemanipuleerd en ik president was”, zei Trump, die ondanks een gebrek aan bewijs blijft volhouden dat zijn rivaal de afgelopen presidentsverkiezingen heeft gewonnen door gesjoemel.

De ex-president benadrukte nog eens dat het onder zijn bewind nooit tot een dergelijke confrontatie is gekomen. Hij zei ook dat hij tijdens zijn ambtsperiode wel goed kon opschieten met Poetin. "Het probleem is niet dat Poetin slim is, want natuurlijk is hij slim. Het echte probleem is dat onze leiders dom zijn, zo dom", aldus Trump.

Populariteit

Op de conferentie in Florida is er intussen niet alleen conservatieve eensgezindheid, maar ook rivaliteit. Trump is nog steeds razend populair in zijn partij. In een recente opiniepeiling steunde meer dan de helft van de Republikeinen Trump als leider en toekomstig presidentskandidaat.

Op CPAC hintte hij opnieuw naar een deelname aan de eerstvolgende verkiezingen in 2024. Trump zei dat de Democraten dat jaar “erachter zullen komen als nooit tevoren”. “We hebben het twee keer gedaan, en we gaan het opnieuw doen.”

Maar hij krijgt op de conferentie ook te maken met een steeds populairder wordende partijgenoot, de gouverneur van Florida Ron DeSantis. Die dankt zijn populariteit onder vooral jonge Republikeinen mede aan zijn felle verzet tegen coronamaatregelen in zijn staat.

Het evenement - dat eerder schertsend de ‘Super Bowl’ voor Republikeinse politici werd genoemd - vindt acht maanden voor cruciale tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres plaats.

