Nachtmerrie voor Nederlands koppel op Mallorca: dochtertje (1) sterft door ingestorte overkapping

Een meisje van 14 maanden oud uit Nederland is zaterdag in een ziekenhuis op Mallorca overleden. Het kind bezweek aan verwondingen die ze vrijdag had opgelopen tijdens een noodlottig ongeval aan de noordoostkust van het Spaanse eiland.

Haar ouders hadden vrijdag tijdens een zware wolkbreuk samen met haar bij hun hotel in Cala Ratjada beschutting gezocht onder een overkapping. Volgens Nederlandse ooggetuigen kwam tijdens de zware regenval plots een deel van het dak naar beneden. Het kleine meisje werd op het hoofd geraakt. Gasten zouden al eerder gewaarschuwd hebben voor de gebrekkige dakconstructie.



Volgens de lokale nieuwssite Diario de Mallorca raakte het slachtoffertje zwaargewond. Ze moest ter plaatse worden gestabiliseerd in een ambulance met een mobiele intensive care voor kinderen. Daarna werd ze overgebracht naar het universitaire Son Espases ziekenhuis in Palma de Mallorca, zo'n 84 kilometer naar het zuidwesten, waar ze zaterdagmorgen overleed.

Podiumoverkapping

De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar het drama. Dat vond vrijdag omstreeks 12.00 uur plaats.

Een Nederlandse ooggetuige die anoniem wil blijven, spreekt berichtgeving door plaatselijke media tegen dat het meisje door enkele dakpannen van de veranda bij de hotelingang werd geraakt. “Het ongeluk vond plaats onder de platte overkapping van een podium”, zegt de man zaterdagavond telefonisch vanuit de bus die hem en een stuk of 20 andere Nederlandse vakantiegangers naar de luchthaven brengt voor hun retourvlucht.

De overkapping bestond volgens hem uit vijf tot zes meter lange golfplaten die rustten op stalen buizen. “Het dak had in het midden één stutpaal maar verder geen enkele ondersteuning en afwatering was er evenmin”, legt hij uit aan het AD. Een deel van het dak begaf het volgens hem door het gewicht van een grote hoeveelheid regenwater. “Het meisje moet zijn geraakt door een van de golfplaten die naar beneden kwam of door een stalen steigerpijp van een kilo of 30 die omviel.”

Kinderanimatie

De vakantieganger zag het drama vanuit zijn stoel gebeuren. De ouders bevonden zich volgens hem met hun dochtertje buiten voor de kinderanimatie toen het plots begon te gieten. Met een ander ouderpaar en hun kind schuilden ze onder de bewuste podiumoverkapping. “Dat andere gezin ging een paar minuten eerder weg. Even later kwam een van de golfplaten naar beneden en viel een van de buizen om.’’ De Nederlander kwam naar eigen zeggen meteen in actie. “Ik heb de boel afgezet maar stond verder machteloos omdat ik niet medisch onderlegd ben. De badjuffrouw en nog iemand ontfermden zich over het meisje’’, zegt hij terugblikkend.

Volgens de Nederlander baarde de overkapping hotelgasten vorige week al zorgen. “Toen kwam de regen ook met bakken uit de lucht - een Nederlandse bui is er niks bij - en toen stond de overkapping krom. Daar is melding van gemaakt, zo vernam ik.’’

Minidisco

Volgens een andere Nederlandse toerist gaat het om de overkapping van het podium van de minidisco. “De constructie was niet al te best”, schrijft zij op haar beurt in een reactie voor het AD. “Wij waren erbij en mijn man heeft met andere Nederlandse omstanders geholpen om mensen er onderuit te halen”, luidt het bij een foto van de gedeeltelijk ingestorte podiumoverkapping.

TUI Nederland

Het aparthotel - een combinatie van appartementen met hotelservice - zou een TUI-hotel zijn. TUI Nederland laat weten op de hoogte te zijn van ‘dit zeer trieste ongeval’ en betuigt haar medeleven aan de nabestaanden. ‘Dit is intens verdrietig voor dit gezin en hun dierbaren. Onze gedachten en medeleven zijn bij hen.’ De reisorganisatie acht het in afwachting van het onderzoek door de autoriteiten ‘niet wenselijk’ dat mensen daarop vooruitlopen ‘en eigen, voorbarige, conclusies trekken.’ Ze staat naar eigen zeggen in nauw contact met de familie ‘en wij respecteren hun wens om terughoudend te zijn met mededelingen hierover’, aldus de schriftelijke verklaring.

Zware regenval

Het noorden van Mallorca werd vrijdag getroffen door zware regenval. Daarbij viel in een half uur tijd maar liefst 60 liter water per vierkante meter. De wolkbreuk veroorzaakte in Cala Ratjada een stroomuitval.

