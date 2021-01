Naasten van Estelle Mouzin (9) die door Fourniret vermoord zou zijn, houden voor achttiende jaar op rij stille mars

Franse gerecht heropent 23 jaar oude cold case om betrokken­heid Fourniret te onderzoe­ken

16 december Het hof van beroep van Dijon, in het oosten van Frankrijk, heeft gevraagd "nieuwe onderzoeksdaden" te verrichten in het dossier van Virginie Bluzet. In 1997 werd de 21-jarige Bluzet dood teruggevonden in de Saône. De familie had om de voortzetting van het 23 jaar oude onderzoek gevraagd, omdat ze wilden dat de betrokkenheid van onder andere seriemoordenaar Michel Fourniret werd nagegaan.