Naast verlies van geur en smaak: sommige coronapatiënten melden dat alles “walgelijk” ruikt, zoals vis en rotte eieren

Aan de lijst met aanhoudende symptomen bij coronapatiënten zou naast het verlies van geur en smaak ook een sterk verstoorde reukzin toegevoegd kunnen worden. Dat zegt de Britse professor en neus-, keel- en oorarts Nirmal Kumar, die al van patiënten hoorde dat alles nu naar vis of rotte eieren ruikt. Vooral jongeren en mensen in de zorg zouden er last van hebben.

Parosmia is de officiële benaming van de aandoening en eigenlijk is het verminderen of wegvallen van de geurzin er ook een symptoom van. Sommige patiënten vertellen dat alles voor hen nu een sterke, onaangename geur heeft, zoals die van vis, verbrande toast of rotte eieren.

Sommige mensen die weken of maanden geleden besmet raakten met het coronavirus, lijken er nu ook mee te maken te krijgen. Dat heeft neus-, keel- en oorarts Nirmal Kumar gezegd aan de Britse nieuwszender Sky News. Hij noemde het “erg vreemd en erg uniek”.

Symptomen

Kumar was een van de eerste wetenschappers die het verlies van geur als een van de mogelijke indicatoren van een coronabesmetting definieerde. Dat gebeurde in maart, maanden voor de Britse gezondheidsautoriteiten het aan de officiële lijst met symptomen toevoegde.

“Deze ochtend heb ik twee patiënten op consultatie gehad met parosmia”, vertelt hij aan het persagentschap PA. “De ene zei dat alles nu naar vis ruikt, de andere dat alles verbrand ruikt, terwijl er nergens rook te zien is. Het zijn allebei mensen die in de zorgsector werken. We denken dat er een verhoogd risico is bij hen en bij jongeren. Sommige patiënten ervaren het echt als iets vreselijks.”

Zenuwen

Volgens Kumar kan het coronavirus de zenuwen in de bovenkant van de neus aantasten, waardoor die niet meer werken zoals het hoort. Een 24-jarige patiënt getuigt in de Britse pers onder meer over hoe hij zijn geur- en smaakzin kwijtraakte zo’n twee weken nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Sindsdien kreeg hij ook af te rekenen met parosmia. Zaken met een doordringende geur zoals vuilnisbakken, ruiken nu naar zwavel of toast. Hij kan nu naar eigen zeggen niet meer genieten van lekker eten.

Parosmia is niet ongeneeslijk. Met behulp van ‘geurtraining’ kan je er vaak vanaf raken, maar dat is een proces dat tijd vraagt. Daarbij moet je bijvoorbeeld elke dag 20 seconden aan rozen en eucalyptusolie ruiken.

Bekijk ook: Van Ranst : “Smaak- en reukverlies is een symptoom”