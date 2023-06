Naakthond Scooter verkozen tot lelijkste hond ter wereld

Vaticaan vindt nieuwe aanwijzing in beruchte vermis­sings­zaak: 40 jaar geleden verdween Emanuela Orlandi (15)

Het is donderdag precies veertig jaar geleden dat de 15-jarige Emanuela Orlandi verdween. Het Vaticaan zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben in de verdwijningszaak. De verdwijning beroert al decennia de gemoederen in Italië.