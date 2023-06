Naakte man springt op altaar Sint-Pietersbasiliek uit protest tegen de oorlog in Oekraïne

Waarom zaten twintig geheime agenten samen op ‘spionnen­boot’ aan Lago Maggiore?

De échte reden waarom een twintigtal spionnen samen in een gezonken partyboot op het Lago Maggiore zaten, komen we wellicht nooit te weten. Zo gaat dat nu eenmaal met missies van geheime agenten. Maar zeker is wel dat het Italiaans-Zwitserse meer en zijn oevers over faciliteiten beschikken die het in de huidige internationale context tot een perfect decor maken van een spionagethriller.