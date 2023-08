“Naakt gevonden op een bankje”: Nederlander (21) verdacht van het doodsteken vader en familievriend opgepakt in Italië na klopjacht

Nederlan­der (21) stak eerst zijn vader dood met keukenmes en daarna de huisarts: klopjacht uitgebreid met speurhon­den

De 21-jarige man die zijn eigen vader Chain-Fa (65) en huisarts Bert ter Horst (60) in Italië zou hebben doodgestoken is nog altijd voortvluchtig. Volgens de Nederlandse krant AD - die meer details over de man onthult - houdt Sacha C. zich waarschijnlijk schuil in de uitgestrekte bossen van Noordwest-Italië. Zo’n honderd agenten zijn naar hem op zoek, ook met speurhonden.