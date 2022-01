Na Zwarte Piet nu ook paard van Sinterklaas onder vuur in Nederland.

Na aandringen van christendemocraat Diederik Boomsma - die erop wees dat het Sinterklaasfeest ook een evenement met een dier is - concludeerde Jenneke van Pijpen (GL) dat ook het paard van Sinterklaas binnen de reikwijdte van haar motie valt. De groene partijen roepen namelijk op te onderzoeken of en hoe subsidieverlening aan evenementen met dieren kan worden uitgesloten in de daartoe bestemde regelingen. Geschrokken door de ophef, benadrukte de partij dat “de motie vooral paardensport betrof, of paarden die als atleten worden gezien”.

PvdD die de motie had ondertekend, zag geen ruimte om het Sinterklaasfeest te vrijwaren. Raadslid Tiers Bakker (SP) wees erop dat de uitleg van GroenLinks niet overeenkomt met de strekking van de motie, waarna burgemeester Halsema moest concluderen dat twee partijen een verschillende uitleg gaven aan dezelfde motie. Raadslid Bakker opperde dan maar als compromis te pretenderen dat ze de uitleg van Van Pijpen over onder meer het vrijwaren van het Sinterklaaspaard niet had gehoord. Burgemeester Halsema is blij dat het voorstel al is ingetrokken. “Zolang ik burgemeester ben, zit de Sint in Amsterdam op een paard.”