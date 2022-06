Na zoektocht van 60 jaar begraaft Congo tand van voormalig premier Lumumba

Lumumba was de eerste premier van de Democratische Republiek Congo, nadat het land in 1960 onafhankelijk was geworden van België. Hij regeerde maar kort en werd in januari 1961 vermoord door separatisten, in aanwezigheid van enkele Belgen. Een Belgische politieman zou de tand in beslag hebben genomen toen hij hielp bij het opruimen van het lichaam van de vermoorde Lumumba. Naar eigen zeggen had hij de lichamen van de premier en twee medestanders in stukken gezaagd en opgelost in zwavelzuur. Justitie vond de tand in 2016 in een onderzoek naar de moord.