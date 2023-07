Na Zalando vecht ook Amazon Europese digiwetgeving aan

Émile blijft onvindbaar: het mysterie rond verdwij­ning van Franse peuter wordt steeds groter

Wat is er met de kleine Émile gebeurd? Het dagenlang uitkammen van de streek rond het Franse gehucht Haut-Vernet, waar de peuter bijna vier dagen geleden verdween, heeft vooralsnog niets opgeleverd. En zo wordt het mysterie alsmaar groter. De autoriteiten vrezen dat het jongetje in levensgevaar verkeert indien hij in het gebied in het zuidoosten van Frankrijk is. Het doorzoeken van de streek “wordt in principe vandaag wel beëindigd”, zo heeft de procureur van Digne-les-Bains gezegd.