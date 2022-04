Na westerse sancties: Russische oligarchen brengen zes luxejachten in veiligheid op Maldiven

Wie zijn Poetins dochters die nu ook sancties van de VS opgelegd krijgen?

De Russische president Vladimir Poetin schermt zijn privéleven strikt af. Het is niet eens bekend hoeveel kinderen hij precies verwekt heeft. Officieel heeft hij met zijn eerste vrouw Ljoedmila Sjkrebneva twee dochters: Maria Vorontsova en Katerina Tikhonova. De Amerikanen viseren nu ook hen met hun sancties tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Wat weten we nog meer over Poetins dochters Maria en Katerina?

7 april