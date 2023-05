Na wekenlange droogte kampt zuiden van Spanje nu met extreme regenval

KIJK. Vierjarige jongen wordt over Amerikaans grenshek gedropt

Een vierjarig kind is maandag door een onbekend persoon over een grenshek in de VS gedropt. Het incident speelde zich af aan de grensversperring in San Diego. De hulpdiensten reageerden snel en konden de eerste hulp toedienen bij de jongen. Die kwam er zonder kleerscheuren van af. De autoriteiten onderzoeken de zaak en proberen de verdachten te identificeren. Bekijk de volledige video hierboven.