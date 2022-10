Na weken van spanningen: ontmoeting tussen Scholz en Macron moet gemoederen helpen bedaren

Update Rusland ontkent spionage­prak­tij­ken in Noorwegen: “Allemaal politiek gestuurd”

De Russische ambassade ontkent spionagepraktijken in Noorwegen. Gisteren kondigde de Noorse nationale veiligheidsdienst aan een Russische spion te hebben gearresteerd die zich voordeed als een Braziliaanse academicus. De Russische ambassade in Noorwegen beweert niet te weten “over wie of wat het gaat”. “In het algemeen wordt spionage de laatste tijd zwaar gepromoot in Noorwegen. Dat is allemaal politiek gestuurd”, klonk het.

17:43