Na walvisvlees nu ook berenvlees in automaten te koop in Japan

In het noorden van Japan is nu ook berenvlees in automaten te koop. Dat bericht ‘The Guardian’. De automaat blijkt een groot succes bij de bevolking volgens lokale media. Eerder deze maand installeerde het grootste walvisbedrijf van Japan ook al automaten in het land waar je walvisvlees kunt kopen.

In Akita, in het noordwesten van het eiland Honshu, kun je berenvlees kopen in een automaat. Voor 250 gram vlees betaal je ongeveer 2200 yen (omgerekend zo’n 15 euro). Een lokale jachtvereniging, die op beren jaagt in de nabijgelegen regio, levert het vlees. In het noorden van Japan is berenvlees een regionale specialiteit. Het wordt vaak verwerkt in een stoofpotje.

Nergens vind je zo veel automaten op straat als in Japan. Voor elke 23 inwoners is er namelijk één machine beschikbaar. In het hele land zouden er zeker 5 miljoen automaten staan op straat. Voor ondernemers is het vaak een goedkope en makkelijke manier om consumenten te bereiken. In de automaten vind je de meest uiteenlopende producten: van insecten tot hamburgers.

Het grootste walvisbedrijf van Japan, Kyodo Senpaku, is onlangs begonnen met het verkopen van walvisvlees in automaten. Het bedrijf is van plan om de automaten de komende vijf jaar op honderd locaties in het hele land te installeren.