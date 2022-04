Na waarschuwing voor derde wereldoorlog is Lavrov milder: "Rusland is niet in oorlog met de NAVO”

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zei maandag tegen Russische staatsmedia dat er een “reëel” gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt. Hij voegde er meteen aan toe dat Rusland zo’n oorlog ontoelaatbaar zou vinden. Enkele dagen later klinkt het een beetje anders bij het Russische persagentschap RIA Novosti. Rusland beschouwt zichzelf immers niet in oorlog met de NAVO, zo klonk het vandaag. Dat er nog geen sprake is van vorderingen in de vredesgesprekken, ligt voornamelijk aan de Oekraïners. Zij zouden continu “spelletjes spelen", volgens Lavrov.