Na VS kiest ook Australië voor diplomatieke boycot Winterspelen Beijing

Goed én slecht nieuws: dit is wat ze zien in Zuid-Afri­kaans ziekenhuis in epicentrum van omikronuit­braak

Een groot ziekenhuiscomplex in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria — die in het epicentrum ligt van de uitbraak van de omikronvariant — heeft een allereerste rapport gepubliceerd waarin een profiel geschetst wordt van de patiënten die er momenteel worden opgenomen en verzorgd. Het nieuws lijkt hoopgevend, maar er is een haakje.

7 december