Na vaccins wil Spanje ook gezamenlijke Europese aankoop van gas

De Spaanse premier Pedro Sanchez bepleit Europese "groepsaankopen" als reactie op de forse prijsstijgingen op de gasmarkten. "De gezamenlijke aankoop van vaccins heeft goed gewerkt. Waarom versterken we dan niet onze onderhandelingsmacht door samen gas te kopen en een strategische reserve aan te leggen?", zo stelde Sanchez vrijdag voor op een economisch forum in Pontevedra, waar ook zijn Portugese ambtgenoot Antonio Costa present was.

De groepsaankopen zouden volgens Sanchez een manier zijn om "gezamenlijk te reageren op problemen die niet enkel Spanje of Portugal aangaan", maar "de hele Europese Unie". Spanje voert in Brussel al enkele dagen campagne met een non-paper waarin het land pleit voor een centraal platform voor gasaankopen. Dat zou de positie van de lidstaten in onderhandelingen met producenten versterken en toelaten om een strategische reserve aan te leggen die fluctuaties op de markt kan milderen, aldus Madrid.

Top van politieke agenda

De Spaanse diplomaten zijn niet de enigen die dezer dagen in de Europese instellingen met voorstellen en non-papers rondlopen. De spectaculaire stijging van de gasprijzen, die ook de elektriciteitsprijzen de hoogte induwt, is ook op Europees vlak naar de top van de politieke agenda doorgeschoten. Het thema wordt volgende week besproken op bijeenkomsten van de ministers van Financiën en Milieu en tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Op 21 en 22 oktober trekken de staatshoofden en regeringsleiders het dossier naar zich toe op een top in Brussel.

Maatregelen

Intussen hebben verscheidene Europese landen al maatregelen genomen om de impact van de prijsstijgingen op de factuur van de verbruikers te beperken. In Spanje bijvoorbeeld is de btw op elektriciteit tijdelijk verlaagd. Frankrijk plafonneert de gasprijs dan weer. De Europese Commissie werkt aan een soort toolbox met maatregelen die de lidstaten in stelling kunnen brengen om bijvoorbeeld kwetsbare consumenten te beschermen.

De Commissie probeert intussen ook het debat over de hoge energieprijzen strikt gescheiden te houden van het klimaatbeleid. Onder lidstaten bestaat er immers steeds meer ongerustheid dat de hoge energiefactuur de steun van de burger voor de ambitieuze Europese klimaatvoorstellen zou kunnen ondermijnen. De Commissie blijft echter beklemtonen dat de prijsstijgingen vooral het gevolg zijn van problemen op de mondiale gasmarkten en dat de omschakeling naar hernieuwbare energie de Europese consumenten op langere termijn beter zal beschermen tegen deze fluctuaties.

