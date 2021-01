Na Twitter schorst ook Facebook account van Trump

Duits meisje (9) onwel nadat vreemde man haar dwingt om raar ‘snoepje’ op te eten: “Hij zei dat hij mijn mama zou vermoorden”

6 januari In Duitsland is een 9-jarig meisje in het ziekenhuis beland nadat een vreemde man haar gedwongen zou hebben om een rood snoepje op te eten. Gelukkig is het meisje intussen gezond en wel. De politie is op zoek naar de dader.