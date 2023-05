Na twee nachten van raketaanvallen ligt Kiev nu ook overdag onder vuur: beelden tonen hoe brokstuk in midden van drukke weg neerkomt

“Ik was doodsbang en ben nog steeds aan het beven”, getuigt de 50-jarige Alina bij persagentschap AP. De vrouw en haar hond Bublik schuilden in een metrostation van Kiev. “Ik reageer op elke sirene, na wat er afgelopen nacht is gebeurd.”

Volgens de Oekraïense regering werden de Russische raketten vernietigd door het leger. Waardoor er vanop de straten witte rook in de blauwe lucht te zien was. Wel vielen er brokstukken naar beneden in het centrum en het noorden van Kiev. Eén ervan viel in het midden van het verkeer en een andere veroorzaakte een dakbrand. Er is zeker één burger gewond, volgens de militaire administratie.

Volledig scherm Inwoners van Kiev schuilen in een metrostation nadat de hoofdstad overdag werd gebombardeerd. © AFP

Ook in het centraal station van de hoofdstad verzamelden inwoners zich om te schuilen. Artem (24) nam z'n laptop mee om ondergronds verder te werken. Hij is uitgeput, zegt hij tegen AP, maar opgeven of stoppen met naar yoga gaan is Artem niet van plan. “Dit is zeker niet genoeg om ons te breken”, zegt hij.

“Alle doelen vernietigd”, aldus Rusland

Maandag bevestigt Rusland luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op Oekraïense vliegvelden. Alle doelen zodat “vernietigd” zijn. De Oekraïense regering bevestigde alvast dat een militaire locatie in het westen van het land geraakt was.

Volledig scherm Een witte rookpluim van een neergehaalde Russische raket boven de Oekraïense hoofdstad Kiev. © REUTERS

Volgens het Russische defensieministerie werden de aangevallen gedaan met “precisie-langeafstandsraketten”. Bij de aanval op de basis in het westen van Oekraïne werden volgens de regering vijf vliegtuigen beschadigd. De autoriteiten maakten ook gewag van branden in brandstofopslagplaatsen, schade aan de landingsbaan van een militair vliegveld.

Tweede nacht van bombardementen op rij

Volgens de Oekraïense legerleiding heeft de luchtafweer vannacht meer dan veertig drones en kruisraketten die op weg naar Kiev waren, uit de lucht geschoten. Het gaat al om de vijftiende Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad deze maand. “Opnieuw een moeilijke nacht voor de hoofdstad", zegt burgemeester Vitali Klitschko op berichtenapplicatie Telegram.

KIJK. Op sociale media wordt een video gedeeld van de schade aan een woning in de wijk Podil na nieuwe Russische aanvallen

Volgens de opperbevelhebber van het Oekraïense leger vuurde Moskou “tot 40 kruisraketten” af op Oekraïne. Er waren aanvallen met “ongeveer 35 drones”. Er werden 37 kruisraketten en 29 drones onderschept, aldus de commandant op Telegram.

Volledig scherm De Oekraïense luchtafweer schiet een Russische drone uit de lucht. Beeld van vorige nacht. © AFP

In verschillende wijken van de stad waren volgens de burgemeester deze ochtend explosies te horen, waaronder in de historische wijk Podil. Brokstukken van meerdere Russische projectielen zijn volgens de autoriteiten op het dak van een privéwoning gevallen. Vooralsnog is er alleen nog sprake van schade aan gebouwen en zouden er geen nieuwe slachtoffers zijn gevallen. Klitsjko maande de bevolking tijdens de aanvallen in hun schuilkelders te blijven.

Psychologische intimidatie

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, meldde via Telegram dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen bij de veelvuldige droneaanvallen op de stad wel nog twee mensen om het leven en raakten drie anderen gewond.

Voor de aanval gebruikte Rusland volgens de Oekraïense autoriteiten een combinatie van Iraanse Shahed-drones en kruisraketten. “Met deze constante aanvallen probeert de vijand de burgerbevolking psychologisch te intimideren”, zegt Sergij Popko, het hoofd van de militaire leiding van de stad op ‘Telegram’.

KIJK. In de nacht van zaterdag op zondag voerde Rusland een soortgelijke aanval op de stad uit

“Grootste droneaanval op Kiev sinds begin van de oorlog”

Een dag eerder, in de nacht van zaterdag op zondag, voerde Rusland een soortgelijke aanval op de stad uit. Daarbij kwamen toen een 41-jarige man om het leven en raakten twee mensen gewond. Toen werden volgens de Oekraïense legerleiding meer dan 40 drones boven de hoofdstad neergehaald. Op verschillende plekken in de stad brak brand uit in gebouwen door vallend drone-puin. De Oekraïense luchtmacht sprak toen al van “de grootste droneaanval op Kiev sinds het begin van de Russische invasie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.