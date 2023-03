Na tornado zijn er mogelijks onweersbuien op komst voor regio Mississippi

“Lieve Jezus, help deze mensen.” Lokale weerman valt uit zijn rol tijdens uitzending wanneer hij ziet hoe tornado recht op stadje afstevent

Matt Laubhan, de weerman van een lokale nieuwszender in de Amerikaanse staat Mississippi, valt tijdens een live-uitzending even uit zijn rol wanneer hij op nieuwe satellietbeelden vaststelt dat de tornado recht op het stadje Amory afstevent. “Lieve Jezus, help deze mensen”, bidt hij live op antenne.