Na toespraak Zelensky: is einde van de oorlog nabij?

Chinees van 50 loopt al kettingro­kend marathon uit in minder dan 3,5 uur

‘Nonkel Chen’ is een berucht figuur in loopmiddens. De Chinees van 50 gaat viraal met foto’s waarop hij niet al puffend, maar al paffend een marathon aan het lopen is. Terwijl hij de ene sigaret na de andere aanstak, legde Chen de ruim 42 kilometer ook nog eens af in een mooie tijd van minder dan 3,5 uur. Ook tijdens eerdere marathons bleek de sigaret al zijn trouwe metgezel.

13:55