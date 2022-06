Na tocht van 8.500 kilometer in 69 dagen: Japanner (83) is oudste solozeiler die Stille Oceaan oversteekt

Na een reis van 8.500 kilometer kwam Horie zaterdagochtend over de eindstreep in het Kii Kanaal tussen de prefecturen Wakayam en Tokushima, in het zuiden van Japan. De oversteek kostte hem in totaal 69 dagen, nadat hij eind maart in San Francisco aan de westkust van de VS begonnen was met zijn zeiljacht. Hij hield tijdens zijn trip contact met helpers en andere mensen via een satelliettelefoon.