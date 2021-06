Na tien jaar opnieuw ontmoeting: prins Filip werd koning, vicepresident Joe Biden werd president

Gay Pride in Jeruzalem onder zware bewaking

3 juni Enkele duizenden mensen hebben vandaag meegelopen in de Gay Pride in Jeruzalem. Er was zware politiebewaking vanwege bedreigingen door extremisten. Het evenement, dat vorig jaar werd afgelast vanwege de coronapandemie, bracht tussen de 5.000 en 8.000 deelnemers op de been volgens een verslaggever van het Franse persagentschap AFP ter plaatse.