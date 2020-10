Na te veel wantoestanden stopt Cyprus met 'gouden paspoortprogramma’

Kandidaat-opperrech­ter Amy Coney Barrett: “Nog nooit iemand gediscrimi­neerd op basis van seksuele voorkeur”

13 oktober Amy Coney Barrett, kandidaat-opperrechter van Donald Trump, heeft bij de hoorzitting in de Senaat een vreemde indruk nagelaten. Ze probeerde vragen over huwelijken van mensen met hetzelfde geslacht te ontwijken, maar zwoer dat ze nooit mensen zou discrimineren in haar justitiële uitspraken.