Na tanks staan ook straaljagers op programma van NAVO-top: “Er zijn geen signalen dat Poetin klaar is voor vrede”

Vandaag zit de top van de NAVO opnieuw samen in Brussel. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft gezegd dat hij verwacht dat ook de kwestie van de vliegtuigen zal worden besproken. Wel benadrukt hij dat Oekraïne in de eerste plaats dringend steun op de grond nodig heeft.

KIJK LIVE. Ministers komen aan op top van NAVO in Brussel

Tijdens een persconferentie voorafgaand aan de bijeenkomst op maandag zei Stoltenberg dat de steun voor Oekraïne “zich heeft ontwikkeld naarmate de oorlog zich ontwikkelde”. In de beginfase van de oorlog was er volgens de secretaris-generaal een enorme focus op speren en antitankwapens, alvorens over te schakelen op de levering van geavanceerde moderne artillerie. “Daarna was luchtverdediging een belangrijk aandachtspunt en nu zware wapens: Strykers, Bradleys, infanteriegevechtsvoertuigen, mortieren uit Duitsland en ook main battle tanks”, zei hij.

Discussie straaljagers

De NAVO-top zal naar verwachting ook praten over het leveren van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne, nadat Stoltenberg waarschuwde dat een nieuw groot Russisch offensief mogelijk al is begonnen. “Er zijn geen signalen dat Poetin klaar is voor vrede”, zei de NAVO-baas tegen verslaggevers.

Verwijzend naar de controversiële discussie over het leveren van straaljagers, zei hij: “Zoals u uit de media hebt kunnen opmaken, is er nu ook een discussie gaande over de kwestie van de vliegtuigen, en ik verwacht dat ook dat tijdens de vergaderingen hier in Brussel aan de orde zal komen.” Hij onderstreepte de rol van snelheid en urgentie die bij deze discussie komt kijken. “Want wat de mening ook is over vliegtuigen, dat zal tijd kosten.”

Wat voor hem voorop staat op dit moment, is dat Oekraïne zo snel mogelijk de wapens krijgt die andere landen hebben beloofd. “Mijn hoogste prioriteit is ervoor te zorgen dat de toezeggingen die de geallieerden hebben gedaan voor infanteriegevechtsvoertuigen, voor pantsers, voor gevechtstanks, zo snel mogelijk worden geleverd, want elke dag telt”, aldus Stoltenberg.

Nieuwe offensieven in Bachmoet

De Russische Wagner Groep heeft de afgelopen dagen “vrijwel zeker” kleine terreinwinsten geboekt in de buurt van het belegerde Bachmoet, zegt het Britse ministerie van Defensie. Het huurlingenleger claimde een paar dagen terug de inname van het dorp Krasna Hora, ten noorden van Bachmoet, en volgens het Verenigd Koninkrijk klopt dat waarschijnlijk.

“De stad, de buitenwijken van de stad, de hele perimeter, en in wezen de hele Bachmoet-regio liggen onder waanzinnige, chaotische beschietingen”, zei Volodymyr Nazarenko, plaatsvervangend commandant van het Oekraïense Svoboda-bataljon. Nazarenko zei dat hoewel er op dit moment geen gevechten plaatsvinden in het centrum van de stad, de verdedigers voorbereid zijn op elke aanval. “De stad is een fort, elke positie en elke straat daar, bijna elk gebouw, is een fort”, zei hij.

Rusland is bezig met een omsingeling van de stad in de Donbas, maar aan de zuidelijke kant zouden de Russische troepen weinig terreinwinst hebben geboekt. De Britten schrijven dat het Oekraïens verzet doorgaat.

Ook op andere plekken aan de frontlinie zijn de Russen begonnen met een offensief om de Oekraïense resultaten uit het najaar ongedaan te maken. Maar volgens de Britse informatie is het Russische leger op dit moment op geen van die plekken sterk genoeg om een belangrijke doorbraak te forceren.