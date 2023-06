Na talloze dreigementen tegen Oekraïne smeekt Tsjetsjeense leider Kiev nu om hulp: “Help me mijn geliefde neef terug te vinden”

Na zijn vele extreme uitspraken over de oorlog in Oekraïne moet de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov (46) nu noodgedwongen zijn kar keren. Kadyrov sprak zich al meermaals openlijk uit als voorstander van een “volledige vernietiging” van Oekraïne, maar nu smeekt hij het land ironisch genoeg om hulp. Zo zou de neef van de Tsjetsjeense leider gewond en vermist zijn geraakt na een Oekraïense aanval. Kadyrov vraagt Kiev nu om hem mee te helpen zoeken.

De 53-jarige Adam Delimkhanov is niet alleen Kadyrovs neef, maar ook één van zijn trouwste bondgenoten. Delimkhanov staat al tientallen jaren aan Kadyrovs zijde en zetelt sinds 2007 in het Russische parlement voor de partij van president Vladimir Poetin, ‘Verenigd Rusland’. Hij leidt bovendien de troepen van de Noord-Kaukasische tak van de ‘Rosgvardia’, de Russische nationale garde, die een belangrijke rol in de oorlog spelen.

De Tsjetsjeen was naar verluidt recent betrokken bij een aanval in de stad Zaporizja, in het noordoosten van het land. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hoewel het Russische parlement beweert dat hij enkel gewond raakte, menen andere bronnen dat de vijftiger overleden is.

“Ik beloof een royale beloning”

Kadyrov roept Oekraïne nu via Telegram op om hem te helpen met de zoektocht naar zijn geliefde neef. “Ik heb geen andere manier om hem te contacteren”, schrijft de de Tsjetsjeense leider. “Ik vraag de Oekraïense inlichtingendienst om informatie te delen over de exacte locatie en posities van de aanval, zodat ik mijn dierbare neef kan vinden. Ik beloof een royale beloning”, gaat hij verder.

Dat Kadyrov Oekraïne nu om een gunst vraagt, laat duidelijk zien hoe wanhopig hij is. De Tsjetsjeen staat immers bekend als een grote Oekraïne-hater. Zo heeft hij in het verleden al meermaals gezegd dat hij de oorlog in het Russische buurland nog brutaler wil maken. Daarnaast heeft hij al verschillende keren opgeroepen om kernwapens tegen Kiev te gebruiken. Ook Delimkhanov deed in het verleden al grove uitspraken. Zo dreigde hij er ooit mee om de hoofden af te hakken van iedereen die tegen president Poetin is.

