Na spionageballon zou China nu “militaire zeppelin” aan het bouwen zijn, tonen nieuwe satellietbeelden

“Rusland heeft enkele van de meest uitgebrei­de verdedi­gings­wer­ken gebouwd die de wereld in decennia heeft gezien”

Moskou heeft enorme defensieve structuren opgebouwd langs de frontlijn in Oekraïne, in Oekraïens bezet gebied en diep in Rusland zelf. Dat zeggen de Britse inlichtingendiensten in een nieuwe update.