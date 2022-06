Na smeekbedes van Zelensky sturen VS HIMARS-raketsystemen met precisiegeleide munitie naar Oekraïne: wat voor een raketsysteem is dat? En wat doet het?

De Verenigde Staten sturen alsnog geavanceerde raketsystemen naar Oekraïne “waarmee ze de belangrijkste doelwitten op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger kunnen aanvallen”, zo schrijft de Amerikaanse president Joe Biden in een opiniestuk in ‘The New York Times’. Over welke raketsystemen gaat het precies? En waar zijn ze toe in staat?