Na satelliet en coronavaccin krijgt Rusland binnenkort ook stad met de naam Spoetnik

Eerder had minister van Defensie Sergej Sjojgoe de bouw van meerdere steden in Siberië aangekondigd met als doel om de regio aantrekkelijker te maken. Veel Russen wonen in en rond hoofdstad Moskou omdat, in tegenstelling tot kleinere Russische steden, de infrastructuur daar beter ontwikkeld is en er ook meer werkgelegenheid is.