Na Russische inname: nog ruim 10.000 burgers in Lysytsjansk

Deense koninklij­ke familie roept op tot eenheid na schietpar­tij

De Deense koninklijke familie heeft na de dodelijke schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen opgeroepen tot eenheid. “De situatie vraagt om eenheid en zorg. We danken de politie, de hulpdiensten en de gezondheidsdiensten voor hun snelle en effectieve optreden in de afgelopen uren”, zo staat in een mededeling die koningin Margrethe II en de kroonprins en kroonprinses - Frederik en Mary - zondagavond hebben verspreid.

0:38